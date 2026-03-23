Перед судом постане киянин, який викрав мобільний телефон у працівника магазину техніки в Деснянському районі столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Подія сталася у грудні минулого року: 24-річний продавець відволікся, а відвідувач скористався моментом, поцупив смартфон із прилавку та втік.

Поліцейські швидко встановили особу підозрюваного. Ним виявився 41-річний місцевий житель, який раніше вже мав судимості за злочини, пов'язані з наркотиками.

Чоловіка затримали, а вкрадений телефон вилучили як речовий доказ.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду за ч. 4 ст. 185 КК України. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві п’яний перехожий викрав чужу Skoda і залишив її в іншому районі міста. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.