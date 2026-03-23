23 марта 2026, 06:43

Умерла 16-летняя девушка, которая в январе упала в яму с кипятком в Киеве

Фото: прокуратура
Медикам, к сожалению, не удалось спасти девушку

Об этом сообщила мать девушки, передает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".

Девушка скончалась в ночь на 21 марта. Досудебное расследование по факту трагедии продолжается.

Как пишет "Новости Live", пострадавшая киевлянка находилась в больнице в Кёльне, все расходы на лечение взяла на себя Германия. Долгое время девушка находилась в коме в тяжелом состоянии. Ей сделали девять операций и пересадили 25% кожи. Врачи пытались сделать все возможное, но состояние девушки оставалось тяжелым.

Напомним, 2 января на проспекте Валерия Лобановского в Киеве прорвало теплопровод. Из-за падения в яму с кипятком 16-летняя девушка получила 73% ожогов тела. Пострадавшую эвакуировали в Германию.

Начальнику участка КП "Киевтеплоэнерго" сообщили о подозрении из-за падения девушки в яму.

