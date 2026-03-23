Медикам, на жаль, не вдалося врятувати дівчину

Про це повідомила мати дівчини, передає RegioNews із посиланням на "Українську правду".

Дівчина померла в ніч на 21 березня. Досудове розслідування за фактом трагедії триває.

Як пише "Новини Live", постраждала киянка перебувала у лікарні в Кельн, усі витрати на лікування взяла на себе Німеччина. Довгий час дівчина перебувала в комі у важкому стані. Їй зробили дев'ять операцій та пересадили 25% шкіри. Лікарі намагалися зробити все можливе, втім стан дівчини залишався важким.

Нагадаємо, 2 січня на проспекті Валерія Лобановського у Києві прорвало теплопровід. Через падіння в яму з окропом 16-річна дівчина отримала 73% опіків тіла. Постраждалу евакуювали до Німеччини.

Начальнику дільниці КП "Київтеплоенерго" повідомили про підозру через падіння дівчини в яму.