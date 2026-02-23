21:58  23 лютого
Українців попередили про ожеледицю 24 лютого
20:11  23 лютого
В Одесі люди закидали камінням автомобіль ТЦК
16:19  23 лютого
Туман, відлига та вологість: синоптикиня розповіла про погоду на найближчі дні
23 лютого 2026, 18:55

Десятки тисяч "зеленими" за бронювання: у Києві працівника СБУ викрили на схемі для ухилянтів

23 лютого 2026, 18:55
Фото: НАБУ
Правоохоронці викрили одного з міжрайонних відділів Служби безпеки України на хабарях. Стало відомо, на якій схемі він "заробляв"

Про це повідомляє Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП), передає RegioNews.

Правоохоронці викрили працівника одного з міжрайонних відділів Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області. Як з'ясувалось, він отримав 68 тисяч доларів хабаря з двох чоловіків за вирішення питання про зняття з розшуку ТЦК.

Цю відстрочку планували оформлювати за допомогою підроблених документів про наявність трьох дітей. Фіктивні свідоцтва хотіли зробити таким чином, ніби їх видавали за кордоном.

"Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення особі про підозру та застосування запобіжного заходу", - повідомили в САП.

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про підозру депутату Почаївської міської ради Тернопільщини за махінації з військовим обліком. Він за хабар обіцяв зняти військовозобов’язаних з розшуку та влаштувати їх на держпідприємства, щоб вони отримали бронювання.

СБУ схема ухилення від мобілізації НАБУ САП
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
