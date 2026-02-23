Фото: НАБУ

Правоохоронці викрили одного з міжрайонних відділів Служби безпеки України на хабарях. Стало відомо, на якій схемі він "заробляв"

Про це повідомляє Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП), передає RegioNews.

Правоохоронці викрили працівника одного з міжрайонних відділів Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області. Як з'ясувалось, він отримав 68 тисяч доларів хабаря з двох чоловіків за вирішення питання про зняття з розшуку ТЦК.

Цю відстрочку планували оформлювати за допомогою підроблених документів про наявність трьох дітей. Фіктивні свідоцтва хотіли зробити таким чином, ніби їх видавали за кордоном.

"Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення особі про підозру та застосування запобіжного заходу", - повідомили в САП.

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про підозру депутату Почаївської міської ради Тернопільщини за махінації з військовим обліком. Він за хабар обіцяв зняти військовозобов’язаних з розшуку та влаштувати їх на держпідприємства, щоб вони отримали бронювання.