В Харьковской области подали иски против родителей, которые не эвакуировали детей

В прифронтовой Великобурлуцкой общине Купянского района Харьковщины подали судебные тяжбы о принудительном изъятии четырех детей из семей, которые не эвакуировались до 15 декабря 2025 года

Об этом сообщило Великобурлукское территориальное общество, передает RegioNews.

"15 декабря завершился двухмесячный срок обязательной эвакуации, определенный решением Совета обороны Харьковской области для 27 населенных пунктов общины. Такое решение приняли из-за обострения ситуации безопасности на Купянском направлении и систематических обстрелов", – говорится в сообщении.

Большинство семей эвакуировались, однако в общине остаются четверо детей вместе с родителями, которые отказываются уезжать.

Начальник службы по делам детей и семье поселкового совета Светлана Лухтырская сообщила, что в суд подали иски о принудительном изъятии детей без лишения родительских прав.

По ее словам, такая мера предусмотрена законодательством в случаях, когда пребывание ребенка с родителями представляет непосредственную угрозу его жизни или здоровью, и применяется как временный способ защиты прав ребенка.

Первое судебное заседание назначено на 16 февраля 2026 года.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за принудительную эвакуацию детей без согласия родителей. После принятого решения один из родителей или опекунов должен вывезти своего ребенка в безопасные районы. Если они отказываются, то ее эвакуирует полиция без их согласия. Далее правоохранители передают ребенка органам опеки.

