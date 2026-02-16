Фото: полиция

ДТП произошло 15 февраля около 07:20 на трассе "Львов-Луцк" вблизи села Дернов Львовского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Предварительно, 45-летний водитель Van Hool не справился с управлением и автобуса выехал с дороги.

В результате ДТП получили травмы три пассажирки автобуса 51, 64 и 55 лет. Их госпитализировали.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

