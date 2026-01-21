В Голосеевском районе Киева раздался мощный взрыв

иллюстративное фото: из открытых источников

Тревоги в столице и области сейчас нет. Что это было – пока неизвестно

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграммы-каналы.

В некоторых районах Киева слышали взрыв. Тревоги в столице и области сейчас нет.

Пока подробностей нет.

Напомним, в Киевской области на мужчину напали, когда он шел домой. Инцидент произошел в Фастовском районе.