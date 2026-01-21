В Голосеевском районе Киева раздался мощный взрыв
Тревоги в столице и области сейчас нет. Что это было – пока неизвестно
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграммы-каналы.
В некоторых районах Киева слышали взрыв. Тревоги в столице и области сейчас нет.
Пока подробностей нет.
Напомним, в Киевской области на мужчину напали, когда он шел домой. Инцидент произошел в Фастовском районе.
В Киеве будут судить дельца за организацию побега мужчин в Румынию за $20 тысячВсе новости »
21 января 2026, 14:55В Киеве двое слесарей аварийных бригад умерли из-за нагрузки – нардеп
21 января 2026, 10:36В Киеве заведующая лабораторией потребовала четверть миллиона с предпринимателя
20 января 2026, 11:55
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
"Для маленького ребенка особенно важно тепло": известный украинский актер рассказал, как живет во время холодных блекаутов с 7-месячным сыном
21 января 2026, 22:55"Я уже немного устала": украинская актриса честно рассказала о любовниках во время брака
21 января 2026, 22:30Певица Анна Тринчер во время отпуска на Бали попала в карету скорой
21 января 2026, 22:15На Прикарпатье депутат украл более 2,5 миллионов из зарплат учителей
21 января 2026, 21:55На Львовщине разоблачили аферистов, укравших у людей почти миллион
21 января 2026, 21:30Антарктическую экспедицию впервые возглавит 31-летняя украинка
21 января 2026, 21:17Выстрелил в голову и скрылся: на Киевщине на мужчину напали, когда он шел домой
21 января 2026, 21:15В Украине объявили новые графики отключений света на 22 января
21 января 2026, 21:03Изнасиловал и задушил прямо посреди улицы: в Ровно иностранца вынесли приговор за убийство женщины
21 января 2026, 20:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было