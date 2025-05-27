Фото: Нацполіція

У Києві стався вибух біля житлового будинку. Один з місцевих жителів кинув гранату

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

27 травня, близько 19:10, стався вибух біля житлового будинку в Оболонському районі Києва. Попередньо, невідомий кинув з вікна учбову гранату, яка здетонувала біля під'їзду. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

"Встановлюються всі обставини, а також о соба, причетна до вчинення правопорушення", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині в парку стався вибух. Один з місцевих жителів у п'яному стані кинув гранату в бік дерев. Тепер йому загрожує ув'язнення.