В одном из районов Киева на девушку свалился рекламный щит

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В столице, на улице Героев Днепра, 32, в Оболонском районе на девушку упал информационный щит

Об этом сообщают местные Telegram-каналы, передает RegioNews." target="_blank">RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел накануне у бювета во дворе жилого дома.

По словам очевидцев, пострадала живая. Девушке помогли прохожие, они и "вызвали скорую".

Пока неизвестно, что именно повлекло за собой падение конструкции

Правоохранители пока не предоставили официальные комментарии по поводу инцидента.

Ожидается, что соответствующие службы проведут проверку и выяснят, установлен ли щит в соответствии с нормами безопасности.

Напомним, Днепровский райсуд объявил приговор киевлянину за жестокое обращение с беспризорной собакой, что привело к гибели животного. Мужчину приговорили к 7 годам и 6 месяцам тюрьмы.