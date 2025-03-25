В одном из районов Киева на девушку свалился рекламный щит
В столице, на улице Героев Днепра, 32, в Оболонском районе на девушку упал информационный щит
Об этом сообщают местные Telegram-каналы, передает RegioNews." target="_blank">RegioNews.
Отмечается, что инцидент произошел накануне у бювета во дворе жилого дома.
По словам очевидцев, пострадала живая. Девушке помогли прохожие, они и "вызвали скорую".
Пока неизвестно, что именно повлекло за собой падение конструкции
Правоохранители пока не предоставили официальные комментарии по поводу инцидента.
Ожидается, что соответствующие службы проведут проверку и выяснят, установлен ли щит в соответствии с нормами безопасности.
Напомним, Днепровский райсуд объявил приговор киевлянину за жестокое обращение с беспризорной собакой, что привело к гибели животного. Мужчину приговорили к 7 годам и 6 месяцам тюрьмы.