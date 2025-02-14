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14 февраля 2025, 04:28

В Киеве перекрыли канал сбыта оружия и боеприпасов

14 февраля 2025, 04:28
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фото: полиция
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"Бизнесмен" незаконно сбывал разнообразное оружие на территории Киева

Об этом сообщает пресс-служба полиции, информирует RegioNews.

Правоохранители получили информацию о жителе Киева, который наладил продажу трофейного и переработанного оружия.

Покупателей 41-летний фигурант находил через закрытые группы в мессенджерах и личные связи, тщательно проверяя потенциальных клиентов во избежание разоблачения со стороны правоохранителей. Для маскировки делец постоянно менял места передачи оружия и телефонные номера.

Злоумышленника задержали, ему объявили подозрение.

Продолжаются следственные действия по установлению каналов поставки оружия и патронов к подозреваемым и лицам, причастным к незаконному бизнесу.

Напомним, ранее правоохранители задержали в разных регионах страны 15 дельцов, пытавшихся продать криминалитету "трофейные" средства поражения, вывозимые из фронтовых районов или бывших зон боевых действий.

Киев оружие Боеприпасы торговля оружием сбыт оружия
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