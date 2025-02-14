В Киеве перекрыли канал сбыта оружия и боеприпасов
"Бизнесмен" незаконно сбывал разнообразное оружие на территории Киева
Об этом сообщает пресс-служба полиции, информирует RegioNews.
Правоохранители получили информацию о жителе Киева, который наладил продажу трофейного и переработанного оружия.
Покупателей 41-летний фигурант находил через закрытые группы в мессенджерах и личные связи, тщательно проверяя потенциальных клиентов во избежание разоблачения со стороны правоохранителей. Для маскировки делец постоянно менял места передачи оружия и телефонные номера.
Злоумышленника задержали, ему объявили подозрение.
Продолжаются следственные действия по установлению каналов поставки оружия и патронов к подозреваемым и лицам, причастным к незаконному бизнесу.
Напомним, ранее правоохранители задержали в разных регионах страны 15 дельцов, пытавшихся продать криминалитету "трофейные" средства поражения, вывозимые из фронтовых районов или бывших зон боевых действий.