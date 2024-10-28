В Киеве женщина нашла на улице мину

фото: полиция

В понедельник, 28 октября, в Голосеевском районе столицы женщина нашла мину

Об этом сообщает патрульная полиция Киева, передает RegioNews.

Грожанка заметила между деревьями опасную находку, похожую на мину. Правоохранители огородили место происшествия и вызвали следователей и взрывотехников.

Полицейские напомнили, что при обнаружении взрывоопасных предметов нельзя прикасаться и приближаться к ним. О находке следует сообщить на спецлинию 112.

Напомним, ранее в Киеве во время прогулки женщина нашла противотанковую мину.