В Киеве ухудшилось качество воздуха: какая ситуация по районам города
По состоянию на утро 28 октября уровень загрязненности воздуха в Киеве средний. Худшее качество воздуха фиксируется на левом берегу Киева
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.
На стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха на правом берегу Киева утром 28 октября показатели по загрязнению таковы:
- ул. Туровская, 28 – общий индекс качества воздуха 55 (средний уровень загрязненности)
- проспект Европейского Союза, 64-Г – общий индекс качества воздуха 53 (средний уровень)
- проспект Берестейский, 97 – общий индекс качества воздуха 52 (средний уровень)
- ул. Щусева, 20 – общий индекс качества воздуха 49 (низкий уровень)
- ул. Китаевская, 22 – общий индекс качества воздуха 48 (низкий уровень)
Между тем, на стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха на левом берегу Киева загрязнение фиксируют по следующим адресам:
- ул. Архитектора Вербицкого, 26 – общий индекс качества воздуха 66 (средний уровень)
- ул. Харьковское шоссе, 7/1 – общий индекс качества воздуха 57 (средний уровень)
Следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в столице в режиме реального времени можно:
- или на карте по ссылке
- или в приложении "Киев Цифровой"
Напомним, в начале октября в Харькове наблюдалось масштабное задымление. Оно возникло из-за пожаров в экосистемах города и района.