фото: kyivvlada.com.ua

По состоянию на утро 28 октября уровень загрязненности воздуха в Киеве средний. Худшее качество воздуха фиксируется на левом берегу Киева

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

На стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха на правом берегу Киева утром 28 октября показатели по загрязнению таковы:

ул. Туровская, 28 – общий индекс качества воздуха 55 (средний уровень загрязненности)

– общий индекс качества воздуха 55 (средний уровень загрязненности) проспект Европейского Союза, 64-Г – общий индекс качества воздуха 53 (средний уровень)

– общий индекс качества воздуха 53 (средний уровень) проспект Берестейский, 97 – общий индекс качества воздуха 52 (средний уровень)

– общий индекс качества воздуха 52 (средний уровень) ул. Щусева, 20 – общий индекс качества воздуха 49 (низкий уровень)

– общий индекс качества воздуха 49 (низкий уровень) ул. Китаевская, 22 – общий индекс качества воздуха 48 (низкий уровень)

Между тем, на стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха на левом берегу Киева загрязнение фиксируют по следующим адресам:

ул. Архитектора Вербицкого, 26 – общий индекс качества воздуха 66 (средний уровень)

– общий индекс качества воздуха 66 (средний уровень) ул. Харьковское шоссе, 7/1 – общий индекс качества воздуха 57 (средний уровень)

Следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в столице в режиме реального времени можно:

или на карте по ссылке

или в приложении "Киев Цифровой"

Напомним, в начале октября в Харькове наблюдалось масштабное задымление. Оно возникло из-за пожаров в экосистемах города и района.