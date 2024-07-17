Спасатели показали последствия вчерашней непогоды в Киеве

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Спасатели ликвидировали последствия непогоды в Киеве - убрали аварийные деревья в Голосеевском районе столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на КАСС "Киевскую спасительную службу".

В частности, спасатели убрали поваленные деревья на улицах Васильковской и Юлии Здановской в Голосеевском районе города.

На улице Васильковской аварийное дерево упало на автомобиль и перекрыло жильцам вход в подъезд.

С помощью специнструментов спасатели убрали деревья, угрожавшие безопасности людей.

Напомним, ранее сообщалось, что во второй половине дня 17 июля в столице ожидаются грозы, местами град, шквалы ветра 15-20 метров в секунду.

Вчера, 16 июля, во второй половине дня Киев накрыла мощная гроза, в результате которой были подтоплены некоторые улицы, а сильный ветер повалил деревья.