фото иллюстративное: КГГА

Во второй половине дня 17 июля в столице ожидаются грозы, местами град, шквалы ветра 15-20 метров в секунду.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

Отмечается, что погодным условиям в Киеве присвоен уровень опасности

Также жители столицы призывают не пугаться звуков грома.

КМВА также дал ряд правил безопасности в условиях сильного ветра.

• не оставляйте транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;

• плотно закрывайте окна, двери, чердаки в домах;

• Уберите с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу. Кратковременный дождь, гроза.

Напомним, вчера, 16 июля, во второй половине дня Киев накрыла мощная гроза, в результате которой были подтоплены некоторые улицы, а сильный ветер повалил деревья.

Также ранее власти Киева предупредили горожан об ухудшении качества воздуха.

Добавим, что на фоне аномальной жары на улицах и парках Киева измерили температуру поверхностей. Кое-где она достигает отметки до +65°C.