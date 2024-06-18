В Киеве на Северном мосту произошло тройное ДТП

скриншот с видео

Поздним вечером, 18 июня, на Северном мосту в Киеве произошла дорожная авария с участием трех автомобилей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В частности, как видно на обнародованных видео с места ДТП, один из автомобилей вылетел на грузовик и перевернулся на бок.

На данный момент других подробностей инцидента нет.

Напомним, ранее также сообщалось, что вечером, 18 июня, на автодороге Киев — Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.