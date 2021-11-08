Полиция в столице за сутки составила более 100 протоколов за нарушения карантина

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В Киеве за сутки составили более сотни протоколов за нарушение карантина. Из них 105 протоколов составлены по результатам проверок общественного транспорта

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщается, что в течение суток осуществили 410 проверок.

Проверено 238 объектов хозяйственной деятельности: составлено 5 административных протоколов.

В течение воскресенья правоохранители проверили 172 общественных транспортных средства, и по результатам этих проверок были составлены 3 админпротокола.

Также по результатам проверок общественного транспорта за 7 ноября полицейские вынесли 102 админпостановления по ч. 2 ст. 44-3 Куоап (Пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты).

Напомним, недавно в столичном метро напомнили, что ждет пассажиров за проезд без вакцинации или теста.