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29 октября 2021, 20:10 6

В столичном метро напомнили, что ждет пассажиров за проезд без вакцинации или теста

29 октября 2021, 20:10 6
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из открытых источников
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Киевский метрополитен предупреждает, что с понедельника пассажиры подземки без ковид-сертификата или отрицательного теста рискуют быть оштрафованными на минимум 17 тысяч гривен

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook столичной подземки

"С 1 ноября 2021 года пользоваться общественным транспортом разрешено при наличии ковид-сертификата или ПЦР или антиген теста, который сделан не более чем за 72 часа до поездки, или сертификата о выздоровлении. Штраф за нарушение - от 17 тыс грн", - отмечается в сообщении подземки

В пресс-службе метрополитена напомнили, что штрафы предусмотрены постановлением правительства

Напомним, что с 1 ноября в Киеве усиливают карантин – в общественный транспорт будут пускать только тех пассажиров, которые сделали прививку от ковида или имеют отрицательный тест на наличие болезни.

Чтобы проверять соблюдение этих правил, правоохранители будут проводить в транспорте Киева специальные рейды.

Нарушителям грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен. Размер наказания определяет суд.

С этого же дня решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киев будет переведен в красную зону.

Киев карантин штраф тесты красная зона

 
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