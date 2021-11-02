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02 ноября 2021, 16:59 7

На столичной Оболони мужчина открыл стрельбу

02 ноября 2021, 16:59 7
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Фото из открытых источников
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В Киеве на Оболони, по улице Александра Архипенко, мужчина устроил стрельбу

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"На спецлинию 102 поступило сообщение от прохожих о звуках выстрелов на улице Александра Архипенко", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли патрульные, следственно-оперативная группа полиции и сотрудники уголовного розыска для установления обстоятельств происшествия.

По адресу правоохранители остановили похожего по описанию мужчину, который вел себя агрессивно. Во время поверхностного осмотра у него обнаружили предмет, похожий на пистолет и восемь патронов. Оружие у мужчины изъяли и направили на экспертизу.

Полицейские установили, что правонарушитель произвел три выстрела в воздух и два в землю. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался 33-летний местный житель.

Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Херсоне мужчина угрожал ножом продавщице магазина.

Киев Оболонский район

 
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