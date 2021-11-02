На столичній Оболоні чоловік відкрив стрілянину

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У Києві на Оболоні, на вулиці Олександра Архипенка, чоловік влаштував стрілянину

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

"На спецлінію 102 надійшло повідомлення від перехожих про звуки пострілів на вулиці Олександра Архипенка", - йдеться в повідомленні.

На місце події прибули патрульні, слідчо-оперативна група поліції та співробітники карного розшуку для встановлення обставин події.

За адресою правоохоронці зупинили схожого за описом чоловіка, який поводився агресивно. Під час поверхневого огляду у нього виявили предмет, схожий на пістолет і вісім патронів. Зброю у чоловіка вилучили та направили на експертизу.

Поліцейські встановили, що правопорушник зробив три постріли в повітря і два в землю. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 33-річний місцевий житель.

Тепер йому загрожує до семи років позбавлення волі.