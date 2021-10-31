12:14  31 октября
Более половины областей в Украине уже "красные", "желтые" остались только два региона
09:16  31 октября
На Херсонщине заработал мобильный COVID-госпиталь
13:36  31 октября
Россия стягивает новые войска к границе Украины - Washington Post
UA | RU
UA | RU
31 октября 2021, 10:31 7

Вакцинация в Украине: прививки получили еще почти 178 тысяч человек

31 октября 2021, 10:31 7
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки, 30 октября, прививки от коронавируса в Украине получили 177 765 человек, из них полностью иммунизированы более 44 тысяч человек

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так за сутки одну дозу вакцины получил 133 251 человек, а полностью вакцинировались 44 514 человек.

Отмечается, что с начала вакцинальной кампании привито 10 156 229 человек, из них получили одну дозу - 10 156 227 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 7 421 546 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 17 577 773 прививки.

Ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки зафиксировали 17 430 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди новых больных - 1 108 детей и 178 медработников.

коронавирус госпитализация Минздрав пандемия вакцинация

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
В тихом омуте. Как в Виннице уживается власть Гройсмана с наместником Зеленского
Ход Козырем на 184-м округе: как Зеленский сдал мэру Херсона целую область и что получит взамен
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram