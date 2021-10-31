Вакцинация в Украине: прививки получили еще почти 178 тысяч человек

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За прошедшие сутки, 30 октября, прививки от коронавируса в Украине получили 177 765 человек, из них полностью иммунизированы более 44 тысяч человек

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так за сутки одну дозу вакцины получил 133 251 человек, а полностью вакцинировались 44 514 человек.

Отмечается, что с начала вакцинальной кампании привито 10 156 229 человек, из них получили одну дозу - 10 156 227 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 7 421 546 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 17 577 773 прививки.

Ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки зафиксировали 17 430 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди новых больных - 1 108 детей и 178 медработников.