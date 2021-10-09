Центр Киева перекроют: в полиции назвали улицы
В воскресенье, 10 октября, в связи с проведением массового спортивного мероприятия будут перекрыты центральные улицы города Киева
Как передает RegioNews, об этом сообщили в Патрульной полиции Украины.
Отмечается, что движение будет перекрыто с 06:00 до 13:00 на таких улицах:
- улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой);
- Арсенальной площади;
- улице Ивана Мазепы;
- Площади Славы;
- улице Лаврской;
- улице Запечерной;
- Аллеи Героев Крут;
- Парковой дороге;
- Петровской аллее.
Правоохранители просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения.
Ранее сообщалось, что на столичном мосту Метро временно ограничат движение транспорта.
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