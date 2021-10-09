Центр Киева перекроют: в полиции назвали улицы

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В воскресенье, 10 октября, в связи с проведением массового спортивного мероприятия будут перекрыты центральные улицы города Киева

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Патрульной полиции Украины.

Отмечается, что движение будет перекрыто с 06:00 до 13:00 на таких улицах:

улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой);

Арсенальной площади;

улице Ивана Мазепы;

Площади Славы;

улице Лаврской;

улице Запечерной;

Аллеи Героев Крут;

Парковой дороге;

Петровской аллее.

Правоохранители просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения.

Ранее сообщалось, что на столичном мосту Метро временно ограничат движение транспорта.