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09 жовтня 2021, 15:14 34

Центр Києва перекриють: у поліції назвали вулиці

09 жовтня 2021, 15:14 34
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Фото: з відкритих джерел
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У неділю, 10 жовтня, у зв'язку з проведенням масового спортивного заходу будуть перекриті центральні вулиці міста Києва

Як передає RegioNews, про це повідомили у Патрульній поліції України.

Зазначається, що рух буде перекрито з 06:00 до 13:00 на таких вулицях:

  • вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової);
  • Арсенальній площі;
  • вулиці Івана Мазепи;
  • Площі Слави;
  • вулиці Лаврській;
  • вулиці Запечерній;
  • алеї Героїв Крут;
  • Парковій дорозі;
  • Петрівській алеї.

Правоохоронці просять з розумінням поставитися до тимчасових обмежень й обрати інші маршрути руху.

Раніше повідомлялося, що на столичному мосту Метро тимчасово обмежать рух транспорту.

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