Центр Києва перекриють: у поліції назвали вулиці

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У неділю, 10 жовтня, у зв'язку з проведенням масового спортивного заходу будуть перекриті центральні вулиці міста Києва

Як передає RegioNews, про це повідомили у Патрульній поліції України.

Зазначається, що рух буде перекрито з 06:00 до 13:00 на таких вулицях:

вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової);

Арсенальній площі;

вулиці Івана Мазепи;

Площі Слави;

вулиці Лаврській;

вулиці Запечерній;

алеї Героїв Крут;

Парковій дорозі;

Петрівській алеї.

Правоохоронці просять з розумінням поставитися до тимчасових обмежень й обрати інші маршрути руху.

Раніше повідомлялося, що на столичному мосту Метро тимчасово обмежать рух транспорту.