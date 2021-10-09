Центр Києва перекриють: у поліції назвали вулиці
У неділю, 10 жовтня, у зв'язку з проведенням масового спортивного заходу будуть перекриті центральні вулиці міста Києва
Як передає RegioNews, про це повідомили у Патрульній поліції України.
Зазначається, що рух буде перекрито з 06:00 до 13:00 на таких вулицях:
- вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової);
- Арсенальній площі;
- вулиці Івана Мазепи;
- Площі Слави;
- вулиці Лаврській;
- вулиці Запечерній;
- алеї Героїв Крут;
- Парковій дорозі;
- Петрівській алеї.
Правоохоронці просять з розумінням поставитися до тимчасових обмежень й обрати інші маршрути руху.
Раніше повідомлялося, що на столичному мосту Метро тимчасово обмежать рух транспорту.
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