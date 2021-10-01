В Киеве на Печерске избили инспектора по парковке: нападавшему грозит тюрьма

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Полиция возбудила уголовное дело по факту избиения инспектора по парковке возле метро "Печерская" в Киеве. Нападавшему грозит до 5 лет тюрьмы

Как передает RegioNews, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

Отмечается, что на инспектора напал водитель легкового автомобиля Skoda Oktavia с госномером АС6241СІ, который припарковался во втором ряду и перекрыл движение.

Инспектор нес службу неподалеку и подошел к машине, чтобы выполнить свою работу. Однако мужчина, находившийся в автомобиле, неожиданно напал на него и нанес несколько ударов по лицу, сломав ему нос. После этого водитель скрылся с места происшествия.

"Это не первое нападение на представителей мэрии Киева. Инспекторов по парковке пугают и атакуют почти каждый день. Но сегодня - как-то особенно жестко", - добавил Усов.

Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили все обстоятельства и менее чем через два часа задержали водителя, им оказался мужчина 1985 года рождения.

Его задержали в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 298-2 УК Украины (хулиганство). Нападавшему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее на бульваре Леси Украинки в центре Киева, произошел конфликт между инспектором по парковке и владельцем сети магазинов оружия "Ибис", из-за которого инспектор был вынужден воспользоваться газовым баллончиком.