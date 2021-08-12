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12 августа 2021, 09:51 8

В центре Киева на парковщика напал владелец магазина оружия

12 августа 2021, 09:51 8
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Фото: kyivcity.gov.ua
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На бульваре Леси Украинки, что в центре Киева, произошел конфликт между инспектором по парковке и владельцем сети магазинов оружия "Ибис", из-за которого инспектор был вынужден воспользоваться газовым баллончиком

Как передает RegioNews, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Отмечается, что конфликт произошел после того, как инспектор по парковке обнаружил, что антипарковочные столбики с обеих сторон пешеходной зоны возле магазина оборудованы замками и вынимаются из асфальта. Были вызваны специалисты ДЭУ, которые начали демонтаж поврежденных столбиков.

В это время из" Ибиса " выбежал владелец сети и набросился на инспектора. И применил газовый баллончик. К нему присоединились охранники магазина. Инспектор был вынужден в ответ использовать средство индивидуальной защиты - газовый баллончик, который входит в комплект его снаряжения", - написал Кличко.

По словам мэра, город неоднократно получало жалобы на сеть магазинов, которая вроде бы запускала некоторые автомобили на пешеходную зону, вынимая антипарковочные столбики.

Ранее сообщалось, что на Софийской площади будут установлены антизаездные столбцы, а движение автомобилей кроме спецстранспорта запрещено.

оружие парковка авто штраф магазин Виталий Кличко

 
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