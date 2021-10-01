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01 жовтня 2021, 09:04 1596

У Києві на Печерську побили інспектора з паркування: нападнику загрожує в'язниця

01 жовтня 2021, 09:04 1596
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Фото: Facebook
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Поліція порушила кримінальну справу по факту побиття інспектора з паркування поблизу метро "Печерська" у Києві. Нападнику загрожує до 5 років в'язниці

Як передає RegioNews, про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

Зазначається, що на інспектора напав водій легкового автомобіля Skoda Oktavia з держномером АС6241СІ, який припаркувався у другому ряду і перекрив рух.

Інспектор ніс службу неподалік і підійшов до машини, щоб виконати свою роботу. Однак чоловік, що знаходився в автомобілі, несподівано напав на нього і завдав кілька ударів по обличчю, зламавши йому ніс. Після цього водій зник з місця події.

"Це не перший напад на представників мерії Києва. Інспекторів з паркування лякають і атакують майже кожен день. Але сьогодні - якось особливо жорстко", - додав Усов.

Правоохоронці, що прибули на місце події, з'ясували всі обставини та менш ніж через дві години затримали водія, ним виявився чоловік 1985 року народження.

Його затримали в рамках кримінальної справи, порушеної за ч. 1 ст. 298-2 КК України (хуліганство). Нападнику загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на бульварі Лесі Українки, що у центрі Києва, стався конфлікт між інспектором з паркування та власником мережі магазинів зброї "Ібіс", через який інспектор був вимушений скористатись газовим балончиком.

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