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29 сентября 2021, 11:32 9

В Киеве наибольшее количество новых больных COVID-19 с начала лета

29 сентября 2021, 11:32 9
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из открытых источников
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За прошедшие сутки 28 сентября в столице зарегистрировали 583 новых случая коронавирус – это наибольшее число заболевших с 7 июня, когда зафиксировали 700 случаев COVID-19 за сутки

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook мэра столицы Виталия Кличко.

"583 подтвержденных случая заболевания коронавирус. 7 летальных исходов от вируса", - рассказал столичный градоначальник.

По его словам, больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (100), Деснянском (93) и в Соломенском (70) районах.

Среди новых больных 327 женщин в возрасте от 18 до 91 года, 188 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет, 32 девочки от 1 месяца до 17 лет и 36 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.

58 человек госпитализировали.

Всего с начала пандемии в столице 233 900 подтвержденных случаев коронавирус, 5 385 больных умерли, преодолели вирус 220 767 жителей города, из них 590 – за минувшие сутки.

Напомним, что в Украине за сутки обнаружили почти 10 тысяч новых больных COVID-19

Киев госпитализация COVID-19 мер

 
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