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10 вересня 2021, 14:36 608

У Києві затримали чоловіка, який підробляв медичні картки про вакцинування та COVID-довідки

10 вересня 2021, 14:36 608
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Фото: Нацполіція
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Столичні правоохоронці викрили 48-річного чоловіка за підроблення довідок про ПЛР-тести українських та закордонних лабораторій

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

За даними слідства, чоловік організував схему продажу підроблених довідок про негативний результат тестування на COVID-19 та медичних карток про вакцинування. Вартість довідок становила від 450 до 850 гривень.

У результаті обшуків поліцейські вилучили комп’ютерну техніку, банківські картки, документи, зброю та набої. Речові докази направлено на експертизи.

Правоохоронці готують фігуранту повідомлення про підозру та надалі клопотання про обрання йому запобіжного заходу. Йому загрожує позбавлення волі до п’яти років.

Раніше повідомлялося, що у Міністерстві охорони здоров’я підготували законопроєкт, що передбачає за підробку довідок про щеплення кримінальну відповідальність.

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