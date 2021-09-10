09:01  10 сентября
COVID в Украине: за сутки обнаружили более 3600 случаев заражения
08:49  10 сентября
В Киеве ночью произошел масштабный пожар в многоэтажке: погибла женщина
08:09  10 сентября
На Донбассе зафиксировано 12 нарушений, боевики били из запрещенных вооружений
UA | RU
UA | RU
10 сентября 2021, 08:26 376

В КГГА заявили о проведении рейдов по контролю масочного режима

10 сентября 2021, 08:26 376
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В столице начали проведение показательных рейдов, которые призваны осуществлять контроль масочного режима 

Как передает RegioNews, об этом сообщила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко в эфире "Громадського радио".

На комиссии по чрезвычайным ситуациям регионального уровня мы принимали решение, чтобы усилить именно инспектирование соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, которые сейчас действуют, чтобы люди могли уберечь себя, а те, кто нарушают правила, чтобы несли ответственность", – сообщила Старостенко.

По ее словам, рейды по контролю масочного режима уже начали действовать.

Напомним, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что полностью вакцинированы украинцы могут получить COVID-сертификат, удостоверяющий прохождение базового курса прививки. Его срок действия составит 1 год с момента завершения курса прививки.

контроль нарушение маски правила Ограничение

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Танцы вокруг закона о деолигархизации. Кто и чем бьет по амбициям Зеленского
Шесть лет и конфискация за 2 тысячи долларов: как Высший антикоррупционный суд взялся за судей-взяточников
Все публикации »
Виталий Бала
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram