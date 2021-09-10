В КГГА заявили о проведении рейдов по контролю масочного режима

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Как передает RegioNews, об этом сообщила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко в эфире "Громадського радио".

На комиссии по чрезвычайным ситуациям регионального уровня мы принимали решение, чтобы усилить именно инспектирование соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, которые сейчас действуют, чтобы люди могли уберечь себя, а те, кто нарушают правила, чтобы несли ответственность", – сообщила Старостенко.

По ее словам, рейды по контролю масочного режима уже начали действовать.

Напомним, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что полностью вакцинированы украинцы могут получить COVID-сертификат, удостоверяющий прохождение базового курса прививки. Его срок действия составит 1 год с момента завершения курса прививки.