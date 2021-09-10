У КМДА заявили про проведення рейдів з контролю маскового режиму

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У столиці почали проведення показових рейдів, які покликані здійснювати контроль маскового режиму

Як передає RegioNews, про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко в ефірі "Громадського радіо".

На комісії з надзвичайних ситуацій регіонального рівня ми приймали рішення аби посилити саме інспектування дотримання санітарно-епідеміологічних норм, які зараз діють, аби люди могли уберегти себе, а ті, хто порушують правила, щоб несли відповідальність", – повідомила Старостенко.

За її словами, рейди щодо контролю маскового режиму вже почали діяти.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що повністю вакциновані українці можуть отримати COVID-сертифікат, який засвідчує проходження базового курсу щеплення. Його термін дії становитиме 1 рік з моменту завершення курсу щеплення.