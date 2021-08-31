Заставил показать половые органы: в детской больнице столицы на ребенка напал педофил

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В Киеве в детской поликлинике 26 августа днем на девочку напал педофил

Как сообщила мама девочки в Facebook-сообществе "ЯВидрадный", это произошло в уборной детской поликлиники на ул. Академика Стражеско, пишет RegioNews.

Девочка семи лет пошла в уборную на втором этаже, а мама осталась ждать ее в очереди.

"Ее не было 2-3 минуты, но за это время ребенок пережил ужас", - рассказала мать.

По словам матери, в кабинку уборной ворвался мужчина.

"Угрожая кулаком, он заставил ребенка снять белье, включил видеозапись на телефоне и заставил показать половые органы. Ребенок хотел кричать, но испугался, что тот ударит. Потом он закрыл дочь в кабинке уборной и держал, потому что дочь не могла какое-то время открыть дверь. Подбежав ко мне, она была шокирована, рыдала и не могла внятно объяснить, что произошло. Сказала только: мама, в туалете дядя меня..."- рассказала женщина.

Мать бросилась за злоумышленником, но ему удалось убежать. Женщина написала заявление в полицию.

В полиции Соломенского района сообщили, что уже открыли уголовное дело за развращение несовершеннолетних (ст. 156 УК Украины).

Напомним, ранее мы писали о том, что на Хмельнитчине мужчина на 10 лет сядет в тюрьму за изнасилование мальчика.