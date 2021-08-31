Примусив показати статеві органи: у дитячій лікарні столиці на дитину напав педофіл

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У Києві в дитячій поліклініці 26 серпня вдень на дівчинку накинувся педофіл

Як повідомила мама дівчинки у Facebook-спільноті "ЯВідрадний", це сталося у вбиральні дитячої поліклініки на вул. Академіка Стражеска, пише RegioNews.

Дівчинка семи років пішла до вбиральні на другому поверсі, а мама залишилась чекати її у черзі.

"Її не було 2-3 хвилини, але за цей час дитина пережила жах", - розповіла мати.

За словами матері, до кабінки вбиральні увірвався чоловік.

"Погрожуючи кулаком, він заставив дитину зняти білизну, включив відеозапис на телефоні та примусив показати статеві органи. Дитина хотіла кричати, але злякалась, що той вдарить. Потім він зачинив доньку в кабінці вбиральні і тримав, бо дочка не могла якійсь час відкрити двері. Підбігши до мене, вона була шокована, ридала і не могла чітко пояснити, що сталося. Сказала тільки: мама, в туалеті дядя мене..." - розповіла жінка.

Мати кинулась за зловмисником, але йому вдалося втекти. Жінка написала заяву до поліції.

У поліції Солом'янського району повідомили, що вже відкрили кримінальну справу за розбещення неповнолітніх (ст. 156 КК України).

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