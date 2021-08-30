На столичном Виноградаре мужчина гулял с гранатой
Патрульная полиция Киева задержала на Виноградаре мужчину, который носил с собой предмет, похожий на гранату
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм-канал патрульных
Отмечается, что патрульные заметили подозрительного мужчину на проспекте Георгия Гонгадзе. Увидев инспекторов, гражданин заметно занервничал, поэтому полицейские решили провести ему поверхностную проверку.
В сумке у мужчины был предмет, похожий на гранату. Патрульные задержали гражданина, а во время проверки по имеющимся базам выяснили, что он находится в розыске.
Инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу Подольского управления полиции и взрывотехническую службу.
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