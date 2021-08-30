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30 августа 2021, 19:43 63

На столичном Виноградаре мужчина гулял с гранатой

30 августа 2021, 19:43 63
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Патрульная полиция Киева
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Патрульная полиция Киева задержала на Виноградаре мужчину, который носил с собой предмет, похожий на гранату

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм-канал патрульных

Отмечается, что патрульные заметили подозрительного мужчину на проспекте Георгия Гонгадзе. Увидев инспекторов, гражданин заметно занервничал, поэтому полицейские решили провести ему поверхностную проверку.

В сумке у мужчины был предмет, похожий на гранату. Патрульные задержали гражданина, а во время проверки по имеющимся базам выяснили, что он находится в розыске.

Инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу Подольского управления полиции и взрывотехническую службу.

Напомним, что недавно в частном доме в центре Кропивницкого нашли схрон оружия,

Граната полиция Киев задержание

 
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