На столичному Виноградарі чоловік гуляв з гранатою
Патрульна поліція Києва затримала на Виноградарі чоловіка, який носив з собою предмет, схожий на гранату
Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм-канал патрульних
Зазначається, що патрульні помітили підозрілого чоловіка на проспекті Георгія Гонгадзе. Побачивши інспекторів, громадянин помітно занервував, тож поліцейські вирішили провести йому поверхневу перевірку.
У сумці чоловік мав предмет, схожий на гранату. Патрульні затримали громадянина, а під час перевірки особи за наявними базами з'ясували, що він перебуває у розшуку.
Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу Подільського управління поліції та вибухотехнічну службу.
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