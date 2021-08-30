На столичному Виноградарі чоловік гуляв з гранатою

Патрульна поліція Києва

Патрульна поліція Києва затримала на Виноградарі чоловіка, який носив з собою предмет, схожий на гранату

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм-канал патрульних

Зазначається, що патрульні помітили підозрілого чоловіка на проспекті Георгія Гонгадзе. Побачивши інспекторів, громадянин помітно занервував, тож поліцейські вирішили провести йому поверхневу перевірку.

У сумці чоловік мав предмет, схожий на гранату. Патрульні затримали громадянина, а під час перевірки особи за наявними базами з'ясували, що він перебуває у розшуку.

Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу Подільського управління поліції та вибухотехнічну службу.

Нагадаємо, що нещодавно у приватному будинку в центрі Кропивницького знайшли схрон зброї,