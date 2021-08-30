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30 серпня 2021, 19:43 79

На столичному Виноградарі чоловік гуляв з гранатою

30 серпня 2021, 19:43 79
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Патрульна поліція Києва
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Патрульна поліція Києва затримала на Виноградарі чоловіка, який носив з собою предмет, схожий на гранату

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм-канал патрульних

Зазначається, що патрульні помітили підозрілого чоловіка на проспекті Георгія Гонгадзе. Побачивши інспекторів, громадянин помітно занервував, тож поліцейські вирішили провести йому поверхневу перевірку.

У сумці чоловік мав предмет, схожий на гранату. Патрульні затримали громадянина, а під час перевірки особи за наявними базами з'ясували, що він перебуває у розшуку.

Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу Подільського управління поліції та вибухотехнічну службу.

Нагадаємо, що нещодавно у приватному будинку в центрі Кропивницького знайшли схрон зброї,

Граната поліція Київ затримання

 
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