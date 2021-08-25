В столице пьяный отец потерял двухмесячного ребенка

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В Киеве отец во время прогулки потерял двухмесячного ребенка

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Об исчезновении младенца правоохранителям сообщила бабушка - отец ребенка вернулся с прогулки навеселе и без него. На поиски понадобилось два часа.

Мужчина не мог точно сказать, где в последний раз находился с ребенком. Однако ребенка удалось найти на улице Тарасовской в одном из подъездов.

В МВД добавили, что месяц назад мужчину привлекали к административной ответственности. Тогда он, будучи пьяным, пошел с младенцем в ТРЦ.

Сейчас было принято решение направить ребенка в учреждение здравоохранения.

Ранее мы писали о том, что на Буковине ребенок прятался от родителей в лесу.