В столице пьяный отец потерял двухмесячного ребенка
В Киеве отец во время прогулки потерял двухмесячного ребенка
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Министерство внутренних дел.
Об исчезновении младенца правоохранителям сообщила бабушка - отец ребенка вернулся с прогулки навеселе и без него. На поиски понадобилось два часа.
Мужчина не мог точно сказать, где в последний раз находился с ребенком. Однако ребенка удалось найти на улице Тарасовской в одном из подъездов.
В МВД добавили, что месяц назад мужчину привлекали к административной ответственности. Тогда он, будучи пьяным, пошел с младенцем в ТРЦ.
Сейчас было принято решение направить ребенка в учреждение здравоохранения.
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