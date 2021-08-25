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25 серпня 2021, 17:37 131

У столиці п'яний батько загубив двомісячну дитину

25 серпня 2021, 17:37 131
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Фото: Рixabay
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У Києві батько під час прогулянки загубив двомісячну дитину

Про це пише RegioNews з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

Про зникнення немовля правоохоронцям повідомила бабуся - батько дитини повернувся з прогулянки напідпитку й без неї. На пошуки знадобилося дві години.

Чоловік не міг поліції точно сказати, де востаннє перебував з дитиною. Однак дитину вдалося знайти на вулиці Тарасівській в одному з під’їздів.

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У МВС додали, що місяць тому чоловіка притягували до адміністративної відповідальності. Тоді він, будучи п'яним, пішов з немовлям до ТРЦ.

Зараз було ухвалено рішення направити дитину до закладу охорони здоров’я. Батьків мають намір покарати за неналежне виконання своїх обов'язків.

Раніше ми писали про те, що на Буковині дитина ховалася від батьків у лісі.

Україна Київ поліція дитина Столиця

 
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