Полиция отреагировала на нападение на Беленюка

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.Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook столичной полиции

"По предварительной информации на столичном Печерске группа неизвестных лиц пыталась спровоцировать конфликт с депутатом. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причастных лиц. Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проведения проверки ей будет дана правовая квалификация", - отмечается в сообщении.

Напомним, что на народного депутата и олимпийского чемпиона Жана Беленюка 13 августа напали в центре Киева

"Несколько минут назад неизвестные мне молодые люди, подойдя к меня в центре Киева (Печерск), пытались спровоцировать конфликт! Выкрикивая оскорбительные вещи. Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально", - написал Беленюк в Facebook.