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13 серпня 2021, 18:07 121

Поліція відреагувала на напад на Беленюка

13 серпня 2021, 18:07 121
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Фото з відкритих джерел
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Поліція Києва вивчає обставини інциденту за участю олімпійського чемпіона-нардепа Жана Беленюка

.Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook столичної поліції

"За попередньою інформацією на столичному Печерську група невідомих осіб намагалася спровокувати конфлікт з депутатом. Правоохоронці встановлюють обставини події та причетних осіб. Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Після проведення перевірки їй буде надана правова кваліфікація", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що на народного депутата й олімпійського чемпіона Жана Беленюка 13 серпня напали в центрі Києва

"Кілька хвилин тому, невідомі мені молоді люди, підійшовши до мене в центрі Києва (Печерськ), намагалися спровокувати конфлікт! Вигукуючи образливі речі. Слава Богу, до бійки справа не дійшла, тому зі мною все нормально", - написав Беленюк у Facebook.

Слуга народа поліція конфлікт Олімпіада депутат

 
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