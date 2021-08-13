На выходных в Киеве всех желающих будут прививать от COVID - 19 вакциной Moderna

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14 и 15 августа в центре массовой вакцинации кроме китайской вакцины Coronavac будут прививать вакциной Moderna.

Об этом сообщила RegioNews со ссылкой на пресслужбу КМДА

В пресс-службе также отметили, что в связи с приближением дня Независимости количество дней, когда можно будет вакцинироваться сократят.

"Поэтому 23 и 24 августа Центр массовой вакцинации и вакцинальные пункты в медучреждениях не будут работать, но прививаться можно раньше – 21 и 22 августа или начиная с 25-го. Особенно в Департаменте здравоохранения советуют обратить внимание на эту информацию тем киевлянам, у которых на 23 и 24 августа приходится ревакцинация. Несколько дней раньше или позже никак не повлияют на эффективность иммунизации – уверяют специалисты", - отмечается в сообщении.

Напомним, что в Украине за прошедшие сутки вакцинировали 160 тысяч человек от COVID за сутки