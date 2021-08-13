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13 серпня 2021, 15:38 12

На вихідних у Києвіі всіх охочих щеплюватимуть від COVID-19 вакциною Moderna

13 серпня 2021, 15:38 12
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Фото з відкритих джерел
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14 та 15 серпня у Центрі масової вакцинації окрім китайської вакцини Coronavac будуть щеплювати вакциною Moderna.

Про це повідомила пише RegioNews з посиланням на пресслужбу КМДА

У прес-службі також зазначили, що у зв’язку з наближенням дня Незалежності кількість днів, коли можна буде вакцинуватися скоротять.

"Тож 23 та 24 серпня Центр масової вакцинації та вакцинальні пункти в медзакладах не працюватимуть, але щепитися можна раніше – 21 та 22 серпня або починаючи з 25-го. Особливо в Департаменті охорони здоров’я радять звернути увагу на цю інформацію тим киянам, у яких на 23 та 24 серпня припадає ревакцинація. Кілька днів раніше або пізніше ніяк не вплинуть на ефективність імунізації – запевняють фахівці", - зазначається у повідомлені.

Нагадаємо, що в Україні вакцинували 160 тисяч осіб від COVID за минулу добу

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