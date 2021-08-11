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Новым главой полиции Киева назначили Выговского
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11 августа 2021, 12:54 9

Новым главой полиции Киева назначили Выговского

11 августа 2021, 12:54 9
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Фото: МВД
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Главой полиции Киева назначили Ивана Выговского

Как пишет RegioNews, об этом сообщил в комментарии "РБК-Украина" директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

Вместо Андрея Крищенко, новым главой полиции столицы стал Иван Выговский.

"Да, уже назначили Выговского", - сообщил Шевченко.

Его уже представили коллективу киевской полиции, добавил он.

Известно, что Выговский родился в Житомирской области, 26 марта 1980 года.

С 2015 по 2016 год работал начальником Очаковского отдела полиции ГУНП в Николаевской области. С 2016 занимал должность заместителя начальника Главного управления - начальника следственного управления ГУНП в Николаевской области. Также он был главой полиции Полтавской области.

Напомним, сегодня начальник Главного Управления Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко сообщил о том, что уходит со своего поста. Рапорт об отставке удовлетворили еще вчера.

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