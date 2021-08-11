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11 серпня 2021, 12:54 11

Новим очільником поліції Києва призначили Вигівського

11 серпня 2021, 12:54 11
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Фото: МВС
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Головою поліції Києва призначили Івана Вигівського

Як пише RegioNews, про це повідомив в коментарі "РБК-Україна" директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко.

Замість Андрія Крищенка, новим головою поліції столиці став Іван Вигівський.

"Так, вже призначили Вигівського", - повідомив Шевченко.

Його вже представили колективу київської поліції, додав він.

Відомо, що Виговський народився у Житомирській області, 26 березня 1980 року.

З 2015 по 2016 рік працював начальником Очаківського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області. З 2016 обіймав посаду заступника начальника Головного управління - начальника слідчого управління ГУНП в Миколаївській області. Також він був головою поліції Полтавської області.

Нагадаємо, сьогодні начальник Головного Управління Національної поліції у м. Києві Андрій Крищенко повідомив про те, що йде зі своєї посади. Рапорт про відставку задовольнили ще вчора.

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