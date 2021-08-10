В КГГА сообщили об установке антизаездных столбиков и Софийской площади и обещают эвакуировать"пиратов"

Телеграм Константина Усова

На Софийской площади будут установлены антизаездные столбики, а движение автомобилей кроме спецстранспорта запрещено

Об этом в телеграмме сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

"Город оперативно устанавливает антизаездные столбики на Софийской площработы начались и продолжаются. Уже завтра на исковерканной сегодня территорию не сможет заехать ни одно авто - ни для рекламных съемок, ни для парковки возле магазинов лакшери одежды, ни для чего другого. Только спецтранспорт", - подчеркнул чиновник

Чиновник также пообещал эвакуировать пиратов. Он добавил, что по предварительным данным убытки от сегодняшнего дрифта составляют 47 тысяч гривень

Напомним, что в Киеве на Софийской площади возле памятника гетману Богдану Хмельницкому дрифтовали два авто.

Съемка не была санкционированной, из-за дрифта площадь загрязнена рисунками шин авто, поэтому местные власти обратились в полицию.

В полиции признали случившееся хулиганством (ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса). Правоохранители выяснили, что в центре столицы снимали рекламный ролик. Участников и организаторов съемки начали разыскивать.

В Украине за хулиганство, совершенное без применения оружия, грозит штраф или до пяти лет лишения/ограничения свободы.