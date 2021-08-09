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09 августа 2021, 14:33 1855

На столичном кладбище молодые люди устроили гулянку

09 августа 2021, 14:33 1855
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Скриншот с видео
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Компания молодых людей совершила беспорядок на одном из кладбищ Киева

Как пишет RegioNews со ссылкой на "Киев оперативный", свои поступки парни и девушки снимали на телефон.

Компания из нескольких неформалов распивала алкоголь, нюхала белый порошок и безобразничала. Одна из девушек цепляла на памятных свою кепку. Другая - позировала с цветком в зубах. Ребята залезали на кресты и позировали для фото и видео.

Спустя какое-то время после огласки инцидента стало известно, что неравнодушные киевляне идентифицировали всех участников гулянки. Они являются совершеннолетними.

Данные злоумышленников передали правоохранителям.

Напомним, в Одессе на кладбище мужчина напал на двух женщин.

Украина Киев кладбище новости Столица

 
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