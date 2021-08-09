На столичном кладбище молодые люди устроили гулянку
Компания молодых людей совершила беспорядок на одном из кладбищ Киева
Как пишет RegioNews со ссылкой на "Киев оперативный", свои поступки парни и девушки снимали на телефон.
Компания из нескольких неформалов распивала алкоголь, нюхала белый порошок и безобразничала. Одна из девушек цепляла на памятных свою кепку. Другая - позировала с цветком в зубах. Ребята залезали на кресты и позировали для фото и видео.
Спустя какое-то время после огласки инцидента стало известно, что неравнодушные киевляне идентифицировали всех участников гулянки. Они являются совершеннолетними.
Данные злоумышленников передали правоохранителям.
Напомним, в Одессе на кладбище мужчина напал на двух женщин.
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