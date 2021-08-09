На столичному кладовищі молодики влаштували гулянку

Скріншот з відео

Як пише RegioNews з посиланням на "Київ оперативний", свої вчинки хлопці та дівчата знімали на телефон.

Компанія з кількох неформалів розпивала алкоголь, нюхала білий порошок та бешкетувала. Одна з дівчат чіпляла на пам'ятних свою кепку. Інша – позувала з квіткою у зубах. Хлопці залізали на хрести та позували для фото та відео.

Через якийсь час після розголосу інциденту стало відомо, що небайдужі кияни ідентифікували всіх учасників гулянки. Вони є повнолітніми.

Дані зловмисників передали правоохоронцям.

Нагадаємо, в Одесі на кладовищі чоловік напав на двох жінок.