В центре столицы почтили память белорусского активиста Шишова

Укринформ

В центре столицы прошла акция памяти Виталия Шишова - руководителя общественной организации «Белорусский дом в Украине»

На Майдане Независимости собрались около 100 человек, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

Активисты держали в руках фотографии Шишова, флаги Беларуси и Украины и скандировали: "Герои не умирают" и "Живет Беларусь".

Также они выразили поддержку политическим заключенным в Беларуси, которых преследует режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Они напомнили, что 9 августа исполняется год, с тех пор как в Беларуси вспыхнули массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов.

Напомним, 2 августа утром глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов вышел, вероятно, на ежедневную пробежку и не вернулся.

3 августа полиция нашла Шишова повешенным в столичном парке.