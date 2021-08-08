У центрі столиці вшанували пам'ять білоруського активіста Шишова

Укрінформ

У центрі столиці відбулася акція із вшанування пам'яті Віталія Шишова - керівника громадської організації «Білоруський дім в Україні»

На Майдані Незалежності зібралися близько 100 осіб, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

Активісти тримали в руках фотографії Шишова, прапори Білорусі та України і скандували: "Герої не вмирають" та "Живе Білорусь".

Також вони висловили підтримку політичним в’язням у Білорусі, яких переслідує режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Вони нагадали, що 9 серпня виповнюється рік, відколи у Білорусі спалахнули масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів.

Нагадаємо, 2 серпня вранці глава Білоруського дому в Україні Віталій Шишов вийшов, ймовірно, на щоденну пробіжку й не повернувся.

3 серпня поліція знайшла Шишова повішеним у столичному парку.