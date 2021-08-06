В субботу на Крещатике в Киеве частично ограничат движение полиция
На улице Крещатик в Киеве 7 августа будет частично ограничено движение
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм канал патрульной полиции Киева
"С 8:00 до 17:00 7 августа на улице Крещатик выполнят текущий ремонт. Работать на участке от улицы Прорезной до Аллеи Героев Небесной Сотни", - отмечается в сообщении
Отмечается, что во время работ движение будет частично ограничено.
Кроме этого 8 августа планируется ограничение движения на Петровской аллее в столице.
"С 9: 00 до 17: 00 8 августа на Петровской аллее будут завершать ремонт покрытия. Во время работ движение будет перекрыто. Объезд в оба направления по улицам: Грушевского-Мазепы-Аллея Героев Крут-Днепровский спуск", - предупреждают в полиции
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