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06 августа 2021, 14:37 181

В субботу на Крещатике в Киеве частично ограничат движение полиция

06 августа 2021, 14:37 181
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Фото из открытых источников
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На улице Крещатик в Киеве 7 августа будет частично ограничено движение

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм канал патрульной полиции Киева

"С 8:00 до 17:00 7 августа на улице Крещатик выполнят текущий ремонт. Работать на участке от улицы Прорезной до Аллеи Героев Небесной Сотни", - отмечается в сообщении

Отмечается, что во время работ движение будет частично ограничено.

Кроме этого 8 августа планируется ограничение движения на Петровской аллее в столице.

"С 9: 00 до 17: 00 8 августа на Петровской аллее будут завершать ремонт покрытия. Во время работ движение будет перекрыто. Объезд в оба направления по улицам: Грушевского-Мазепы-Аллея Героев Крут-Днепровский спуск", - предупреждают в полиции

полиция Киев Ограничение Крещатик

 
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