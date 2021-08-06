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06 серпня 2021, 14:37 181

У суботу на Хрещатику у Києві частково обмежать рух - поліція

06 серпня 2021, 14:37 181
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Фото з відкритих джерел
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На вулиці Хрещатик у Києві 7 серпня буде частково обмежено рух

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм канал патрульної поліції Києва

"З 8:00 до 17:00 7 серпня на вулиці Хрещатик виконають поточний ремонт. Працюватимуть на ділянці від вулиці Прорізної до Алеї Героїв Небесної Сотні", - зазначаєтсья у повідомленні

Наголошується, що під час робіт рух буде частково обмежено.

Крім цього 8 серпня планується обмеження руху на Петрівській алеї у столиці.

"З 9:00 до 17:00 8 серпня на Петрівській алеї завершуватимуть ремонт покриття. Під час робіт рух буде перекрито. Об'їзд в обидва напрямки вулицями: Грушевського — Мазепи — алея Героїв Крут — Дніпровський узвіз", - попереджають у поліції

поліція Київ Обмеження Хрещатик

 
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