У суботу на Хрещатику у Києві частково обмежать рух - поліція
На вулиці Хрещатик у Києві 7 серпня буде частково обмежено рух
Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм канал патрульної поліції Києва
"З 8:00 до 17:00 7 серпня на вулиці Хрещатик виконають поточний ремонт. Працюватимуть на ділянці від вулиці Прорізної до Алеї Героїв Небесної Сотні", - зазначаєтсья у повідомленні
Наголошується, що під час робіт рух буде частково обмежено.
Крім цього 8 серпня планується обмеження руху на Петрівській алеї у столиці.
"З 9:00 до 17:00 8 серпня на Петрівській алеї завершуватимуть ремонт покриття. Під час робіт рух буде перекрито. Об'їзд в обидва напрямки вулицями: Грушевського — Мазепи — алея Героїв Крут — Дніпровський узвіз", - попереджають у поліції
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