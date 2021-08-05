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05 августа 2021, 16:59 729

В Киеве обрушилась часть моста на Осокорках

05 августа 2021, 16:59 729
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Скриншот с видео
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На столичных Осокорках 4 августа обрушилась часть путепровода

Как пишет RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Kievmap, бетон покрошился и оказался прямо на проезжей части, в направлении Южного моста.

На видео с места происшествия можно увидеть, что движение под мостом перекрывать не стали. В комментариях пользователи утверждают, что обвал произошел еще вчера, 4 августа.

Напомним, недавно в Киеве разбили стеклянный мост.

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