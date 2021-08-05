В Киеве обрушилась часть моста на Осокорках

Скриншот с видео

Как пишет RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Kievmap, бетон покрошился и оказался прямо на проезжей части, в направлении Южного моста.

На видео с места происшествия можно увидеть, что движение под мостом перекрывать не стали. В комментариях пользователи утверждают, что обвал произошел еще вчера, 4 августа.

Напомним, недавно в Киеве разбили стеклянный мост.