11:42  29 июля
В МОЗ назвали условие отмены масочного режима
10:24  29 июля
В Киеве в торговом центре произошел взрыв
18:01  29 июля
День на Донбассе: боевики 4 раза обстреляли украинские позиции
UA | RU
UA | RU
29 июля 2021, 15:59 6066

В Киеве разбили стеклянный мост

29 июля 2021, 15:59 6066
Читайте також українською мовою
Фото: КГГА
Читайте також
українською мовою

В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту через Владимирский спуск повреждены два информационно-макетных стекла

Как сообщили в Киевской горгосадминистрации, обнаружили это работники КП "Киевавтодормост" сегодня утром во время ежедневных работ по содержанию сооружения, пишет RegioNews.

"Обращаем внимание, что речь идет именно об информационно-макетном стекле, а не о стекле на мостовом полотне. То есть поврежденное стекло имеет исключительно информативное содержание и не является конструктивными частями моста", - отметили в КГГА.

Отмечается, что КП "Киевавтодормост" обратилось в полицию для расследования инцидента. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Вандала зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на мосту. Видео передали правоохранителям.

Напомним, недавно на мосту Патона прорвало трубу.

Киев Столица Украина мост Киевская область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Смена главнокомандующего ВСУ. Кто такой Залужный, и как указ президента скажется на Черниговщине
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
Все публикации »
Вадим Денисенко
Игорь Попов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram