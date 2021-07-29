В Киеве разбили стеклянный мост

Фото: КГГА

В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту через Владимирский спуск повреждены два информационно-макетных стекла

Как сообщили в Киевской горгосадминистрации, обнаружили это работники КП "Киевавтодормост" сегодня утром во время ежедневных работ по содержанию сооружения, пишет RegioNews.

"Обращаем внимание, что речь идет именно об информационно-макетном стекле, а не о стекле на мостовом полотне. То есть поврежденное стекло имеет исключительно информативное содержание и не является конструктивными частями моста", - отметили в КГГА.

Отмечается, что КП "Киевавтодормост" обратилось в полицию для расследования инцидента. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Вандала зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на мосту. Видео передали правоохранителям.

Напомним, недавно на мосту Патона прорвало трубу.